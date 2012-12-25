Весьма трудолюбивая, ответственная и активная девушка.

Имею полное среднее образование, явлюсь студенткой 1 курса на факультете Международных отношений. Несмотря на учебу, имею достаточно свободного времени. Испытываю некоторые финансовые трудности, поэтому ищу подрабоку в интернете. В оплате и работе неприхотлива. Обладаю высоким уровнем грамотности, хорошей фантазией, поэтому хотелось бы выполнять работы по копирайтингу, однако я имею очень мало опыта в этом деле, так что и другие варианты рассмариваются. Очень трудолюбива и способна быстро учиться!