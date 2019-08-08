Приветствую! Я дизайнер с шестилетним опытом. Отработала по профилю более 5 лет в московском театре. Сейчас обучаюсь по профилю на последнем курсе. Разработка макетов любой сложности. Логотипы, визитки, ф.стиль, промо-ролики, реклама итд. Есть опыт вёрстки буклетов, а также многостраничных изданий.

Занимаюсь фотографией более 8 лет. Есть опыт репортажной, свадебной и предметной съемки.

Профессиональные навыки: Illustrator, PhotoShop, InDesign, Lightroom, After Effect, Premiere, CorelDraw.