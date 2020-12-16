UI/UX дизайн сайтов и мобильных приложений

Добрый день! Меня зовут Мария, я - начинающий Веб дизайнер. Очень страшно было, в определенный момент, кардинально менять свою сферу деятельности, но я ни капли не жалею, ведь каждому человеку хочется найти то дело, которое будет приносить ему не только заработок, но и удовольствие. Я успешно закончила курсы UI/UX Web Design + Mobile Design и уже окончательно и безвозвратно влюбилась в свое дело!

Я активно занимаюсь саморазвитием и самообучением, но все таки лучший способ научиться - это делать!

Чем я могу быть Вам полезна:

- дизайн баннеров

- дизайн landing page

- дизайн корпоративных сайтов

- дизайн интернет магазинов

- дизайн мобильных приложений

- редизайн сайтов

- создание адаптивных версий сайтов.

Мои сильные стороны - коммуникабельность, скрупулёзность в мелочах, требовательность к себе и к результатам своей работы.