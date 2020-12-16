Добрый день! Меня зовут Мария, я - начинающий Веб дизайнер. Очень страшно было, в определенный момент, кардинально менять свою сферу деятельности, но я ни капли не жалею, ведь каждому человеку хочется найти то дело, которое будет приносить ему не только заработок, но и удовольствие. Я успешно закончила курсы UI/UX Web Design + Mobile Design и уже окончательно и безвозвратно влюбилась в свое дело!
Я активно занимаюсь саморазвитием и самообучением, но все таки лучший способ научиться - это делать!
Чем я могу быть Вам полезна:
- дизайн баннеров
- дизайн landing page
- дизайн корпоративных сайтов
- дизайн интернет магазинов
- дизайн мобильных приложений
- редизайн сайтов
- создание адаптивных версий сайтов.
Мои сильные стороны - коммуникабельность, скрупулёзность в мелочах, требовательность к себе и к результатам своей работы.
Портфолио
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