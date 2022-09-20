Инфографика

Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я графический дизайнер, создаю графику для быстрой продажи ваших товаров, я имею очень много идей, и уже есть опыт, все это годами копилось и теперь бахнуло из меня, глаз горит, классно когда дело доставляет удовольствие, обращайтесь, не проходите мимо, сделаю все быстро и качественно.

Цена в зависимости от сложности работы. Учту все ваши пожелания

От 1 до 3 нанесений 150 р

От 3 до 5 нанесений 150-250 р

Свыше 5 нанесений и в том числе креативный дизайн от 250 до 450 р за 1 фото

Внесение поправок до 3 бесплатно, остальные за доп плату

При больших заказах скидка