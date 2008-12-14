Тугашов Игорь Яковлевич, 1953 г.р.
Цель:
Поиск работы в области машиностроения, в должности руководителя инженерно-технического подразделения (предпочтительно конструкторской службы).
Образование:
высшее техническое
-1971…1977г. Ижевский механический институт, инженер-механик.
Опыт работы:
-2002гг…Заместитель главного конструктора, ОАО «Редуктор».
-2001...2002гг. Гл. инженер ООО «Гемо-фактор», разработка и внедрение средств переработки вторичных полимерных материалов, разработка и внедрение роботов.
-1999…2001гг. Главный инженер, ООО «Аргон», разработка и внедрение установки полимеризации полистирола, пенополистирола, средств механизации в строительстве, разработка ветрогенераторов и теплогенераторов.
-1995…1999гг. Инженер-конструктор ООО «Аргон», разработка и внедрение строительных металлоконструкций.
-1992…1995гг. Частный предприниматель, разработка и изготовление входных групп, винтовых лестниц и строительных металлоконструкций.
-1984…1992гг. Инженер-констуктор, Ижевский радиозавод, разработка средств механизации складского хозяйства.
Компьютер: программы AutoCAD, Компас, Windows Office
Иностранный язык: английский со словарем.
Водительские права: категории «В»