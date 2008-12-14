Инженер-конструктор

Тугашов Игорь Яковлевич, 1953 г.р.

Цель:

Поиск работы в области машиностроения, в должности руководителя инженерно-технического подразделения (предпочтительно конструкторской службы).

Образование:

высшее техническое

-1971…1977г. Ижевский механический институт, инженер-механик.

Опыт работы:

-2002гг…Заместитель главного конструктора, ОАО «Редуктор».

-2001...2002гг. Гл. инженер ООО «Гемо-фактор», разработка и внедрение средств переработки вторичных полимерных материалов, разработка и внедрение роботов.

-1999…2001гг. Главный инженер, ООО «Аргон», разработка и внедрение установки полимеризации полистирола, пенополистирола, средств механизации в строительстве, разработка ветрогенераторов и теплогенераторов.

-1995…1999гг. Инженер-конструктор ООО «Аргон», разработка и внедрение строительных металлоконструкций.

-1992…1995гг. Частный предприниматель, разработка и изготовление входных групп, винтовых лестниц и строительных металлоконструкций.

-1984…1992гг. Инженер-констуктор, Ижевский радиозавод, разработка средств механизации складского хозяйства.

Компьютер: программы AutoCAD, Компас, Windows Office

Иностранный язык: английский со словарем.

Водительские права: категории «В»