Скорость, грамотность, внимательность, высокая работоспособность
Образование по профессии "Графический дизайнер". 7 лет работы в области полиграфии. Обработка изображений, реставрация фотографий, дизайн полиграфической продукции, верстка периодики
+ образование высшее библиотечное, любовь к слову, "врожденная" грамотность, эрудированность, ответственность, надежность, литературный слог, вдумчивое отношение.
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
14 лет назад
Ирина выполнила задание быстро, качественно и в соответствии с тендером. Всем рекомендую к сотрудничеству.