Tujheirf

Ирина Tujheirf

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Скорость, грамотность, внимательность, высокая работоспособность

Образование по профессии "Графический дизайнер". 7 лет работы в области полиграфии. Обработка изображений, реставрация фотографий, дизайн полиграфической продукции, верстка периодики

+ образование высшее библиотечное, любовь к слову, "врожденная" грамотность, эрудированность, ответственность, надежность, литературный слог, вдумчивое отношение.

Отзывы заказчиков

RichDad
Гость 
34 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
$3
10 баллов
14 лет назад
Небольшая работа по тексту
Ирина выполнила задание быстро, качественно и в соответствии с тендером. Всем рекомендую к сотрудничеству.