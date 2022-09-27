TulaTribe2022

Обложка для книги - обе стороны.

Здравствуйте! Нужна иллюстрация двойной обложки хорошего качестваПередняя обложка: общий фон в изумрудных тонах. Параллельно корешку вырисовывается старинное дерево, ствол которого изгибается и ветви его тянутся к другому краю обложки. Пушистая шапка из зелёных листьев свисает полумесяцем. В нижней части чистая река, в которой отражается дерево как в зеркале. Верхнее изображение соединяется с отражением, образуя по центру круг. Через это круглое окошко вдали вырисовывается сцена из сюжета: два мальчика близнеца (12 лет) стоят друг напротив друга схватившись рукой за овальный кристалл. От кристалла исходит свет и озаряет двух персонажей так, что не видно фона за ними. Братья светлокожие, с чёрными волосами и синими глазами. У одного волосы вьющиеся по плечи, а у второго коротко стриженные. Задняя обложка: со стороны корешка тянутся ветки с листвой из передней части. Однако сам фон задней обложки другой. Там пустыня и песочные дюны красного цвета, а небо жёлтое. На этом фоне стоит существо похожее на смесь белого Персидского кота и дракона с зелёной кожей рептилии. Он стоит боком, приподняв спину кверху подобно разъярённому коту, лицом к читателю и из его открытой пасти вылетает клубок зелёного огонька. (Рисунок кота-дракона и пример шрифтов для текста пришлю при заключении сделки).