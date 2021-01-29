Режиссер и копирайтер, Ушуист и таргетолог, Блогер и Влогер

Я дипломированный режиссер драм-театра, инструктор ушу. В интернете обучаюсь блогерству Онлайн-Дневник Тулкуна Махмудова и обучаюсь таргетированной рекламе. Веду свой канал на ютуб по ушу и про 3Д моделирование на Скечап﻿ Проходил обучение по написанию коротких рекламных текстов и продавал статьи на Адвего и в игре Эпоха Клонов. За время своей деятельности научился верстать свои статьи, работать в Фотошопе, видеоредакторе Адоб Премер Про и в Скечап. Ну и конечно для своих блогов статьи пишу сам. Занимался продвижением партнерских товаров на Глопарт. Всегда обучаюсь новому и продвигаюсь вперед. К новым достижениям и к новым знаниям.