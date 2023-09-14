Современные сайты с продуманным и привлекательным дизайном. А так же прототипы, лендинги
— Приветствую всех, кто зашел сюда —
Мои основные навыки:
- Дизайн пользовательского интерфейса.
- Каркасные и интерактивные прототипы
- Дизайн веб-сайта и UI / UX-дизайн продукта
- Создание сайтов
А самое важное, обращаю внимание на детали. Я всегда прислушиваюсь к вашим просьбам и стараюсь учесть ваши пожелания.
- Портфолио тут — https://www.behance.net/xojiktulkunov
- Работаю с инструментами Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustator, InVision, Adobe XD.