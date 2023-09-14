Современные сайты с продуманным и привлекательным дизайном. А так же прототипы, лендинги

— Приветствую всех, кто зашел сюда —

Мои основные навыки:

- Дизайн пользовательского интерфейса.

- Каркасные и интерактивные прототипы

- Дизайн веб-сайта и UI / UX-дизайн продукта

- Создание сайтов

А самое важное, обращаю внимание на детали. Я всегда прислушиваюсь к вашим просьбам и стараюсь учесть ваши пожелания.

Портфолио тут — https://www.behance.net/xojiktulkunov﻿

Работаю с инструментами Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustator, InVision, Adobe XD.

Больше занимаюсь Веб дизайном и Мобильным приложением, так как люблю проектировать — продумывать — оформлять максимально удобно и чисто. Но так же немного занимаюсь визитками, баннерами, постами и дизайном футболок.