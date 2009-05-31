Опыт работы - 3 года

Образование

Основное — высшее

МГУ им М.В. Ломоносова - Факультет журналистики, с 2003 по 2008

Специальность: PR

Отделение рекламы и международных отношений. Заочное отделение.

Буду рада выполнить для Вас следующие виды работ:

- копирайтингом

- рерайтингом

- редактированием

- написанием статей для он-лайн и оффлайн изданий

- веб-контентом

Ответственность, грамотный слог, креативность.