Spatar' Ekaterina Tur_managerTur_manager
44 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Опыт работы - 3 года
Образование
Основное — высшее
МГУ им М.В. Ломоносова - Факультет журналистики, с 2003 по 2008
Специальность: PR
Отделение рекламы и международных отношений. Заочное отделение.
Буду рада выполнить для Вас следующие виды работ:
- копирайтингом
- рерайтингом
- редактированием
- написанием статей для он-лайн и оффлайн изданий
- веб-контентом
Ответственность, грамотный слог, креативность.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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