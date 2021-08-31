Turatbekov

Удобный и красивый сайт! Всегда готов предоставить вам такую простую но очень важную вещь. #Красивый_сайт

-Информация о себе-

"100лет опыта работы! Именно я разработал логотип Apple и сделал сайт для Nike! И вообще это я разработал Фотошоп и Иллюстратор!" =)

-А если серьезно-

#Красивый_интернет

Я человек который год изучал IT сферу. И вот наконец решился стать фрилансером и сделать интернет чуть красивее и удобнее.

-Чем я отличаюсь от остальных фрилансеров-

Я люблю делать креативные сайты. Сайты в котором будет всеи самое главное

Гарантирую что заказ будет реализован так как заверил заказчик!

что заказ будет реализован так как заверил заказчик! Выполненный заказ в срок

А так же договорная цена (чтобы сэкономить денюжек) =)

-Связь-

﻿Telegram: +996 702 422