Turatbekov

Алибек Туратбеков TuratbekovTuratbekov
23 годаКиргизия/Бишкек
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Удобный и красивый сайт! Всегда готов предоставить вам такую простую но очень важную вещь. #Красивый_сайт
-Информация о себе-
"100лет опыта работы! Именно я разработал логотип Apple и сделал сайт для Nike! И вообще это я разработал Фотошоп и Иллюстратор!" =)
-А если серьезно-Я человек который год изучал IT сферу. И вот наконец решился стать фрилансером и сделать интернет чуть красивее и удобнее. #Красивый_интернет
-Чем я отличаюсь от остальных фрилансеров-Я люблю делать креативные сайты. Сайты в котором будет все красиво и самое главное удобно!
- Гарантирую что заказ будет реализован так как заверил заказчик!
- Выполненный заказ в срок
- А так же договорная цена (чтобы сэкономить денюжек) =)
-Связь-
Telegram: +996 702 422