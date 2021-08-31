Turatbekov

Алибек Туратбеков Turatbekov

 
23 годаКиргизия/Бишкек
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Удобный и красивый сайт! Всегда готов предоставить вам такую простую но очень важную вещь. #Красивый_сайт

-Информация о себе-

"100лет опыта работы! Именно я разработал логотип Apple и сделал сайт для Nike! И вообще это я разработал Фотошоп и Иллюстратор!" =)

-А если серьезно-

Я человек который год изучал IT сферу. И вот наконец решился стать фрилансером и сделать интернет чуть красивее и удобнее.  #Красивый_интернет

-Чем я отличаюсь от остальных фрилансеров-

Я люблю делать креативные сайты. Сайты в котором будет все красиво и самое главное удобно!

  • Гарантирую что заказ будет реализован так как заверил заказчик!
  • Выполненный заказ в срок
  • А так же договорная цена (чтобы сэкономить денюжек) =) 

-Связь-

﻿Telegram: +996 702 422