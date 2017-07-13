TurboMadMouse

Денис Андреев TurboMadMouseTurboMadMouse
25 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Работа в CAD программах: Компас, Solidworks, Autocad
Бедный студент Политехнического университета в Санкт-Петербурге. Работаю "за еду". В свободное от учебы время готов выполнять заказы очень быстро. Могу предоставить свои работы в Solidworks: сборка механизма наручных часов, ДВС для авиамодели, различные ледорубы, работы из университета. Выполняю курсовые проекты и задания по инженерной графике для студентов из потока.
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