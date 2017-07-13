TurboMadMouse

Работа в CAD программах: Компас, Solidworks, Autocad

Бедный студент Политехнического университета в Санкт-Петербурге. Работаю "за еду". В свободное от учебы время готов выполнять заказы очень быстро. Могу предоставить свои работы в Solidworks: сборка механизма наручных часов, ДВС для авиамодели, различные ледорубы, работы из университета. Выполняю курсовые проекты и задания по инженерной графике для студентов из потока.