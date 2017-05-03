Turbojunc

Дмитрий Turbojunc

 
28 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Я - терпеливый и стрессоустойчивый трудоголик.

Очень люблю работать, трудиться, не покладая рук. 

Навыки

Windows 7  Windows 8  Windows Vista  Windows Xp  Visual Studio C#  Администрирование серверов  установка программного обеспечения  Настройка сетевых подключений  Настройка ПО  Настройка ПК  Телефонные переговоры Сборка ПК  Водительское удостоверение категории B  Ремонт ПК  Администрирование серверов Windows  Linux  Администрирование сетевого оборудования  Поиск и привлечение клиентов  Выездное обслуживание  Оперативный поиск информации в сети Интернет  

Золотых гор и поимку дракона не обещаю, конечно, но могу :)

Спасибо Вам за уделенное внимание!

Linux