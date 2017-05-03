Я - терпеливый и стрессоустойчивый трудоголик.

Очень люблю работать, трудиться, не покладая рук.

Навыки

Windows 7 Windows 8 Windows Vista Windows Xp Visual Studio C# Администрирование серверов установка программного обеспечения Настройка сетевых подключений Настройка ПО Настройка ПК Телефонные переговоры Сборка ПК Водительское удостоверение категории B Ремонт ПК Администрирование серверов Windows Linux Администрирование сетевого оборудования Поиск и привлечение клиентов Выездное обслуживание Оперативный поиск информации в сети Интернет

Золотых гор и поимку дракона не обещаю, конечно, но могу :)

Спасибо Вам за уделенное внимание!