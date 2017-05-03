Я - терпеливый и стрессоустойчивый трудоголик.
Очень люблю работать, трудиться, не покладая рук.
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Золотых гор и поимку дракона не обещаю, конечно, но могу :)
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