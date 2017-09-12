tutte le strade portano a Roma
Точность, аккуратность в мелочах, ответственность и физическое ощущение времени это те качества, которые были закалены 20-ти летним стажем работы в точных сферах деятельности. Предлагаю свои услуги контент менеджера для тех кому необходим безошибочный выбор при выполнении работ. Буду рад ответить на ваши вопросы.
Предлагаю выполнение различных работ по созданию и публикации контента:
- Наполнение сайтов и интернет-магазинов (CMS WordPress, DLE, 1C-Битрикс, PrestaShop, WooCommerce);
- Работа с фотографиями (подбор,обрезка, редактирование);
- Рерайт текстов различной тематики в том числе с англо-язычных источников;
- составление «мануалов» / инструкций, написание обзорных статей.
- Поиск различной информации в Интернете, составление баз данных:
- Редактирование и корректировка текстов;
- Набор текстов, перевод из PDF и других графических форматов в WORD.
суббота - по свободному графику.
on-line присутствие гарантировано.
Оплату принимаю на карты Webmoney, Приват.
Контакты
skype: george.robinson43
e mail: [email protected]