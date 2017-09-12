tutte le strade portano a Roma

Точность, аккуратность в мелочах, ответственность и физическое ощущение времени это те качества, которые были закалены 20-ти летним стажем работы в точных сферах деятельности. Предлагаю свои услуги контент менеджера для тех кому необходим безошибочный выбор при выполнении работ. Буду рад ответить на ваши вопросы.

Предлагаю выполнение различных работ по созданию и публикации контента:

Наполнение сайтов и интернет-магазинов (CMS WordPress, DLE, 1C-Битрикс, PrestaShop, WooCommerce);

Работа с фотографиями (подбор,обрезка, редактирование);

Рерайт текстов различной тематики в том числе с англо-язычных источников;

составление «мануалов» / инструкций, написание обзорных статей.

Поиск различной информации в Интернете, составление баз данных:

Редактирование и корректировка текстов;

Набор текстов, перевод из PDF и других графических форматов в WORD.

А также:График работы: понедельник - пятница;

суббота - по свободному графику.

on-line присутствие гарантировано.

Оплату принимаю на карты Webmoney, Приват.

Контакты

skype: george.robinson43

e mail: [email protected]