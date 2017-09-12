Turist123

Сергей Клевчук Turist123

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
tutte le strade portano a Roma

Точность, аккуратность в мелочах, ответственность и физическое ощущение времени это те качества, которые были закалены 20-ти летним стажем работы в точных сферах деятельности.  Предлагаю свои услуги контент менеджера для тех кому необходим безошибочный выбор при выполнении работ.  Буду рад ответить на ваши вопросы. 

Предлагаю выполнение различных работ по созданию и публикации контента:

  • Наполнение сайтов и интернет-магазинов (CMS WordPress, DLE, 1C-Битрикс, PrestaShop, WooCommerce);
  • Работа с фотографиями (подбор,обрезка, редактирование);
  • Рерайт текстов различной тематики в том числе с англо-язычных источников;
  • составление «мануалов» / инструкций, написание обзорных статей.
А  также:
  • Поиск различной информации в Интернете, составление баз данных:
  • Редактирование и корректировка текстов;
  • Набор текстов, перевод  из PDF и других графических форматов  в WORD.
График работы: понедельник - пятница;

                                                      суббота - по свободному графику.

on-line присутствие гарантировано. 

Оплату принимаю на карты Webmoney, Приват.

Контакты

skype: george.robinson43

e mail:  [email protected]