Разработка мобильных приложений и программ для ПК .NET C#, MS SQL, React Native, Java Script.

Займусь разработкой базы данных для ваших проектов в MS SQL или MySql

Помогу с разработкой приложения на C# работающее с базой данных

WinForm, Консольное приложение.

Нужно для заказа:

Техническое задание, где будут указаны:

Какой функционал и какой результат вы ожидаете увидеть.

Каким вы хотите видеть пользовательский интерфейс.

Если есть какие-то требования к ПО используемому при разработке то необходимо их указать;

Дополнительные требования (работа с файлами, работа с БД);

Любая важная на Ваш взгляд информация

Разработаю приложение на React Native согласно ТЗ и макету.

- Поддержка операционных систем для iOS от версии 11 / Android от версии 6

Разработка фронтенд части (Возможна разработка несложной бэкенд части)

Нужно для заказа: