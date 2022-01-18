Разработка мобильных приложений и программ для ПК .NET C#, MS SQL, React Native, Java Script.
Займусь разработкой базы данных для ваших проектов в MS SQL или MySql
Помогу с разработкой приложения на C# работающее с базой данных
WinForm, Консольное приложение.
Нужно для заказа:
Техническое задание, где будут указаны:
- Какой функционал и какой результат вы ожидаете увидеть.
- Каким вы хотите видеть пользовательский интерфейс.
- Если есть какие-то требования к ПО используемому при разработке то необходимо их указать;
- Дополнительные требования (работа с файлами, работа с БД);
- Любая важная на Ваш взгляд информация
- Поддержка операционных систем для iOS от версии 11 / Android от версии 6
Разработка фронтенд части (Возможна разработка несложной бэкенд части)
Нужно для заказа:
- дизайн, макет
- подробное техническое заданиe
- Какой функционал и какой результат вы ожидаете увидеть
- документация к API если нужна интеграция с бэкендом
Портфолио
- Планировщик задач для android47 просмотров