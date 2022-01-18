Turro

Роман Турчанинов Turro

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка мобильных приложений и программ для ПК .NET C#, MS SQL, React Native, Java Script.

Займусь разработкой базы данных для ваших проектов в MS SQL или MySql

Помогу с разработкой приложения на C# работающее с базой данных

WinForm, Консольное приложение.

Нужно для заказа:

Техническое задание, где будут указаны:

  • Какой функционал и какой результат вы ожидаете увидеть.
  • Каким вы хотите видеть пользовательский интерфейс.
  • Если есть какие-то требования к ПО используемому при разработке то необходимо их указать;
  • Дополнительные требования (работа с файлами, работа с БД);
  • Любая важная на Ваш взгляд информация
Разработаю приложение на React Native согласно ТЗ и макету.

- Поддержка операционных систем для iOS от версии 11 / Android от версии 6

Разработка фронтенд части (Возможна разработка несложной бэкенд части)

Нужно для заказа:

  • дизайн, макет
  • подробное техническое заданиe
  • Какой функционал и какой результат вы ожидаете увидеть
  • документация к API если нужна интеграция с бэкендом

Портфолио