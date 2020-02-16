Редакторская, литературная и корректорская правка расшифрованных записей, при необходимости (транскрибация).
Написание качественных статей под заказ на любые тематики. Content Manager & Copywriter (English).
Качественно переведу аудио или видеозапись на русском, английском языках.
В/o
English —upper-Intermediate
Skill set: Lead Generation, PPC, Display Advertising, Social Media Marketing, Digital Strategy, Landing Page Optimization.
Быстро разбираюсь с новыми digital инструментами. DesignThinking. Креатив и аналитика.
К работе подхожу ответственно, ориентируюсь на сдачу качественного результата в требуемый срок.
Опыт псхолого-педагогической работы с детьми (5лет).
Хочу заниматься разработкой и реализацией маркетинговых кампаний используя разные каналы (PPA, E-mail, PR, SMM etc.); работать над "удержанием клиентов" всеми теми же маркетинговыми инструментами.