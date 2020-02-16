Работаю с текстами. Content Manager & Copywriter (English)

Редакторская, литературная и корректорская правка расшифрованных записей, при необходимости (транскрибация).

Написание качественных статей под заказ на любые тематики. Content Manager & Copywriter (English).

Качественно переведу аудио или видеозапись на русском, английском языках.

В/o

English —upper-Intermediate

Skill set: Lead Generation, PPC, Display Advertising, Social Media Marketing, Digital Strategy, Landing Page Optimization.

Быстро разбираюсь с новыми digital инструментами. DesignThinking. Креатив и аналитика.

К работе подхожу ответственно, ориентируюсь на сдачу качественного результата в требуемый срок.

Опыт псхолого-педагогической работы с детьми (5лет).

Хочу заниматься разработкой и реализацией маркетинговых кампаний используя разные каналы (PPA, E-mail, PR, SMM etc.); работать над "удержанием клиентов" всеми теми же маркетинговыми инструментами.