[email protected] — желаемый способ связи

Проживает: Гродно

Гражданство: Беларусь, есть разрешение на работу: Беларусь, Польша

Не готова к переезду, готова к редким командировкам

Занятость: частичная занятость

График работы: удаленная работа

Опыт работы —5 лет 10 месяцев

Август 2013 — настоящее время

1 год 4 месяца

ООО "Тибетрэй"

Гродно

торговый агент

Обслуживание торговых объектов в г. Гродно согласно маршруту, активные продажи продукции,

мерчендайзинг, размещение рекламных материалов и оборудования работа с

дебиторской задолженностью, развитие клиентской базы.

Апрель 2012 — Август 2012

5 месяцев

ООО "Мэссив Дайнэмик"

Гродно

Менеджер по продажам

Составление клиентской базы, поиск новых клиентов, активные телефонные продажи услуг по

продвижению сайтов, ведение клиента на всех стадиях.

Февраль 2012 — Апрель 2012

3 месяца

Ивкон

Гродно

Ведущий специалист по продажам

Обработка заявок на продукцию, составление маршрута доставки, обработка информации,

работа с почтой.

Февраль 2011 — Ноябрь 2011

10 месяцев

ОДКрегион, ООО

Гродно

Специалист по продажам

Обслуживание торговых объектов в г. Гродно согласно маршруту, активные продажи продукции,

мерчендайзинг, размещение рекламных материалов и оборудования работа с

дебиторской задолженностью, развитие клиентской базы.

Ноябрь 2007 — Январь 2011

3 года 3 месяца

ОАО "Санаторий Озёрный"

Гродно

Специалист по работе с клиентами, кассир мед.части

Оформление при заезде/отъезде отдыхающих, бронирование номеров, консультация по

возникшим вопросам, приём оплаты, приём звонков.

Высшее образование

2015

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Гродно

Факультет туризма и сервиса, Специалист в сфере туризма

Повышение квалификации, курсы

2011

Тренинг Искусство продаж

ООО XXI ВЕК-КОНСАЛТ

2011

Тренинг коммуникатиных навыков торгового представителя

ЦСБТ Сатио

Ключевые навыки

Знание языков

Русский — родной

Белорусский — свободно владею

Польский — базовые знания

Навыки

MS Excel MS Word Ведение переговоров Ведение переписки Договорная работа Мерчандайзинг Навыки презентации Планирование Пользователь ПК Работа в команде Работа с большим объемом информации Работа с возражениями Работа с дебиторской задолженностью Телефонные переговоры умение работать с людьми

Дополнительная информация

Обо мне

Активность, нацеленность на результат, коммуникабельность, навыки делового общения,

быстрая обучаемость, легко адаптируюсь к новым информационным системам, доброжелательность, стресоустойчивость,

ответственность, инициативность, продвинутый пользователь ПК, бесконфликтность,

гибкость мышления, навыки отслеживания дебиторской задолженности.