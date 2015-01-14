[email protected] — желаемый способ связи
Проживает: Гродно
Гражданство: Беларусь, есть разрешение на работу: Беларусь, Польша
Не готова к переезду, готова к редким командировкам
Занятость: частичная занятость
График работы: удаленная работа
Опыт работы —5 лет 10 месяцев
Август 2013 — настоящее время
1 год 4 месяца
ООО "Тибетрэй"
Гродно
торговый агент
Обслуживание торговых объектов в г. Гродно согласно маршруту, активные продажи продукции,
мерчендайзинг, размещение рекламных материалов и оборудования работа с
дебиторской задолженностью, развитие клиентской базы.
Апрель 2012 — Август 2012
5 месяцев
ООО "Мэссив Дайнэмик"
Гродно
Менеджер по продажам
Составление клиентской базы, поиск новых клиентов, активные телефонные продажи услуг по
продвижению сайтов, ведение клиента на всех стадиях.
Февраль 2012 — Апрель 2012
3 месяца
Ивкон
Гродно
Ведущий специалист по продажам
Обработка заявок на продукцию, составление маршрута доставки, обработка информации,
работа с почтой.
Февраль 2011 — Ноябрь 2011
10 месяцев
ОДКрегион, ООО
Гродно
Специалист по продажам
Обслуживание торговых объектов в г. Гродно согласно маршруту, активные продажи продукции,
мерчендайзинг, размещение рекламных материалов и оборудования работа с
дебиторской задолженностью, развитие клиентской базы.
Ноябрь 2007 — Январь 2011
3 года 3 месяца
ОАО "Санаторий Озёрный"
Гродно
Специалист по работе с клиентами, кассир мед.части
Оформление при заезде/отъезде отдыхающих, бронирование номеров, консультация по
возникшим вопросам, приём оплаты, приём звонков.
Высшее образование
2015
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Гродно
Факультет туризма и сервиса, Специалист в сфере туризма
Повышение квалификации, курсы
2011
Тренинг Искусство продаж
ООО XXI ВЕК-КОНСАЛТ
2011
Тренинг коммуникатиных навыков торгового представителя
ЦСБТ Сатио
Ключевые навыки
Знание языков
Русский — родной
Белорусский — свободно владею
Польский — базовые знания
Навыки
MS Excel MS Word Ведение переговоров Ведение переписки Договорная работа Мерчандайзинг Навыки презентации Планирование Пользователь ПК Работа в команде Работа с большим объемом информации Работа с возражениями Работа с дебиторской задолженностью Телефонные переговоры умение работать с людьми
Дополнительная информация
Обо мне
Активность, нацеленность на результат, коммуникабельность, навыки делового общения,
быстрая обучаемость, легко адаптируюсь к новым информационным системам, доброжелательность, стресоустойчивость,
ответственность, инициативность, продвинутый пользователь ПК, бесконфликтность,
гибкость мышления, навыки отслеживания дебиторской задолженности.