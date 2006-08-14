1. Прежнее место работы: Дизайнер-верстальщик в. Сейчас работаю в сфере обслуживания.

2. Образование: Средняя школа №92. В данный момент являюсь студентом

II курса Ростовского Государственного Строительного Университета, заочного факультета, по специальности «прикладная информатика в экономике».

3. Причина поиска дополнительной работы: Наличие свободного времени в связи с непостоянством графика на основном месте работы, желание достойно жить, делать карьеру, повышать материальный достаток, самосовершенствоваться на издательском поприще.

4. Владение иностранными языками: Английский – в «компьютерных» пределах.

5. Работа на компьютере:

Знание программ: Adobe PageMaker, Photoshop, QuarkXPress, Corel DRAW, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access и др.

6. Грамотен, усидчив, аккуратен.