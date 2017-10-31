Начинающий копирайтер, рерайтер.

Копирайт для себя я открыла не давно и очень понравилось. Теперь стараюсь наработать опыт и получить дополнительные навыки. Меня и раньше увлекала литература, поэтому я поступила на филологический факультет, правда закончить не удалось. Я ушла с третьего курса и работала менеджером в строительной компании. По работе приходилось сталкиваться не только с бумажными делами, но и на объектах браться «за молоток». Проработав четыре года, я ушла в декрет. На данный момент занимаюсь воспитанием детей и учусь заочно на экономическом факультете.

Буду рада оказанному доверию.