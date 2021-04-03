Tvorchesky_genii

Иван Tvorchesky_genii

 
32 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Монтаж видео, Ретушь фото, Работа со звуком

ОБРАЗОВАНИЕ

Окончил ЕГТИ 2010–2014

Академию Кинематографического искусства 2019–2020

РАБОТА

2015 – 2019 Свердловский Академический Театр Драмы

2019 – наст. время Театр Киноактера под управлением Н.С. Михалкова

2020 – наст. время МДТ "Бенефис"

Начинающий, но профессиональный композитор, написал музыку к спектаклям:

2018 – "Двенадцатая ночь, или что Вам угодно" (Шекспир) – В постановке А. Баргмана

2019 – "Буря" (Шекспир) – В постановке И. Яцко

Для того, чтобы работать с аудио, делать монтаж видео и ретушировать фотографии, я прошел платные курсы по соответствующим категориям, а именно:

  • Цветокоррекция и цифровой Color Management (автор– Алексей Шадрин)
  • Adobe Photoshop. Базовый курс (автор– Андрей Журавлёв)
  • Adobe Photoshop. Продвинутый курс ﻿(автор– Андрей Журавлёв)
  • ﻿Работа с геометрией изображения (автор– Андрей Журавлёв)
  • Основы Теории цвета. Модели RGB, CMY, HSB ﻿(автор– Андрей Журавлёв)
  • Метаморфозы. Углублённая анатомия для ретушёров ﻿(автор– Саша Чалдрян)
  • ﻿Теория монтажа. Базовый уровень (автор– Дмитрий Ларионов)﻿
  • ﻿Теория монтажа. Продввинутый уровень (автор– Дмитрий Ларионов)
  • Apple Final Cut Pro X. Базовый уровень (автор– ﻿Дмитрий Ларионов)
  • Apple Final Cut Pro X. Продвинутый уровень (автор– ﻿Дмитрий Ларионов)
  • Цветокоррекция в Davinci Resolve. Гибридный курс (автор– Дмитрий Ларионов)
  • Обработка, сведение и мастеринг (автор– Артур Орлов)
  • Основы звука (автор– Артур Орлов)