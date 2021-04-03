Tvorchesky_genii

Монтаж видео, Ретушь фото, Работа со звуком
ОБРАЗОВАНИЕ
Окончил ЕГТИ 2010–2014
Академию Кинематографического искусства 2019–2020
РАБОТА
2015 – 2019 Свердловский Академический Театр Драмы
2019 – наст. время Театр Киноактера под управлением Н.С. Михалкова
2020 – наст. время МДТ "Бенефис"
Начинающий, но профессиональный композитор, написал музыку к спектаклям:
2018 – "Двенадцатая ночь, или что Вам угодно" (Шекспир) – В постановке А. Баргмана
2019 – "Буря" (Шекспир) – В постановке И. Яцко
Для того, чтобы работать с аудио, делать монтаж видео и ретушировать фотографии, я прошел платные курсы по соответствующим категориям, а именно:
- Цветокоррекция и цифровой Color Management (автор– Алексей Шадрин)
- Adobe Photoshop. Базовый курс (автор– Андрей Журавлёв)
- Adobe Photoshop. Продвинутый курс (автор– Андрей Журавлёв)
- Работа с геометрией изображения (автор– Андрей Журавлёв)
- Основы Теории цвета. Модели RGB, CMY, HSB (автор– Андрей Журавлёв)
- Метаморфозы. Углублённая анатомия для ретушёров (автор– Саша Чалдрян)
- Теория монтажа. Базовый уровень (автор– Дмитрий Ларионов)
- Теория монтажа. Продввинутый уровень (автор– Дмитрий Ларионов)
- Apple Final Cut Pro X. Базовый уровень (автор– Дмитрий Ларионов)
- Apple Final Cut Pro X. Продвинутый уровень (автор– Дмитрий Ларионов)
- Цветокоррекция в Davinci Resolve. Гибридный курс (автор– Дмитрий Ларионов)
- Обработка, сведение и мастеринг (автор– Артур Орлов)
- Основы звука (автор– Артур Орлов)
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