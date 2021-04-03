Tvorchesky_genii

Монтаж видео, Ретушь фото, Работа со звуком

ОБРАЗОВАНИЕ

Окончил ЕГТИ 2010–2014

Академию Кинематографического искусства 2019–2020

РАБОТА

2015 – 2019 Свердловский Академический Театр Драмы

2019 – наст. время Театр Киноактера под управлением Н.С. Михалкова

2020 – наст. время МДТ "Бенефис"

Начинающий, но профессиональный композитор, написал музыку к спектаклям:

2018 – "Двенадцатая ночь, или что Вам угодно" (Шекспир) – В постановке А. Баргмана

2019 – "Буря" (Шекспир) – В постановке И. Яцко

Для того, чтобы работать с аудио, делать монтаж видео и ретушировать фотографии, я прошел платные курсы по соответствующим категориям, а именно: