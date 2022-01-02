Tvorec_73frilans

Анастасия Tvorec_73frilans

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Творец на фрилансе

Нравиться интересна творческая и креативная работа ! Пробую себя каждый раз в новом и совершенствуя свои навыки ) я занимаюсь ;

1) копирайтинг

2)смм

3)создание сайтов 

4) написание сценариев 

5)монтаж фото/видио 

7) написание бизнес плана 

8) создание логотипа 

9) помощь в маркетинговой стратегии 

10) готова научится ещё чему нибудь 

для выполнения вашего заказа ( четко сформулировать что вы хотите  визуально и цели ) срок выполнения (стараюсь бросить все силы чтобы было быстро и КАЧЕСТВЕННО ЭТО САМОЕ ВАЖНОЕ. Чтобы мы и в дальнейшем с вами сотрудничали .