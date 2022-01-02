Tvorec_73frilans

Творец на фрилансе
Нравиться интересна творческая и креативная работа ! Пробую себя каждый раз в новом и совершенствуя свои навыки ) я занимаюсь ;
1) копирайтинг
2)смм
3)создание сайтов
4) написание сценариев
5)монтаж фото/видио
7) написание бизнес плана
8) создание логотипа
9) помощь в маркетинговой стратегии
10) готова научится ещё чему нибудь
для выполнения вашего заказа ( четко сформулировать что вы хотите визуально и цели ) срок выполнения (стараюсь бросить все силы чтобы было быстро и КАЧЕСТВЕННО ЭТО САМОЕ ВАЖНОЕ. Чтобы мы и в дальнейшем с вами сотрудничали .
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