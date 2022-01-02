Tvorec_73frilans

Творец на фрилансе

Нравиться интересна творческая и креативная работа ! Пробую себя каждый раз в новом и совершенствуя свои навыки ) я занимаюсь ;

1) копирайтинг

2)смм

3)создание сайтов

4) написание сценариев

5)монтаж фото/видио

7) написание бизнес плана

8) создание логотипа

9) помощь в маркетинговой стратегии

10) готова научится ещё чему нибудь

для выполнения вашего заказа ( четко сформулировать что вы хотите визуально и цели ) срок выполнения (стараюсь бросить все силы чтобы было быстро и КАЧЕСТВЕННО ЭТО САМОЕ ВАЖНОЕ. Чтобы мы и в дальнейшем с вами сотрудничали .