Проектирование, сборка мебели, редактирование музыки, полиграфия
Проектирование, производство, сборка мебели, редактирование музыки
организация концертов, чайной
Портфолио
- Пригласительные на Вечеринку Племя131 просмотр
- Пригласительные на Вечеринку Снежинка163 просмотра
- Кухня на заказ104 просмотра
- Кухня на заказ209 просмотров
- Встроенный шкаф105 просмотров
- Встроенный шкаф125 просмотров
- Угловая стенка148 просмотров
- Стол139 просмотров
- Стол120 просмотров
- Шкаф Сишчуку125 просмотров
- Шкаф Сишчуку127 просмотров
- Деталировка108 просмотров