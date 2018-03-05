TvoyBro

Кирилл TvoyBro

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Реклама в Яндекс, Google, Вконтакте, Facebook, Instagram и др. Работаем на результат!

Услуги:

  • профессиональная настройка рекламных кампаний;
  • аналитика кампаний и их оптимизация;
  • работа над достижением целей рекламы и увеличением размера ROI (возврата инвестиций).
  • настройка отслеживания целей в Google Analytics и Яндекс. Метрике;
Опыт работы:

Более 4-х лет в сферах B2В и B2С: Микрофинансирование физ. и юр. лиц, туризм, интернет-магазины, школы английского языка, строительство, туризм, психологические тренинги, доставка цветов, доставка суши, организация мероприятий, образовательные услуги и др. 