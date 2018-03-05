Реклама в Яндекс, Google, Вконтакте, Facebook, Instagram и др. Работаем на результат!

Услуги:

профессиональная настройка рекламных кампаний;

настройка рекламных кампаний; аналитика кампаний и их оптимизация ;

кампаний и их ; работа над достижением целей рекламы и увеличением размера ROI (возврата инвестиций).

и размера ROI (возврата инвестиций). настройка отслеживания целей в Google Analytics и Яндекс. Метрике;

Опыт работы:

Более 4-х лет в сферах B2В и B2С: Микрофинансирование физ. и юр. лиц, туризм, интернет-магазины, школы английского языка, строительство, туризм, психологические тренинги, доставка цветов, доставка суши, организация мероприятий, образовательные услуги и др.