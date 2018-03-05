Реклама в Яндекс, Google, Вконтакте, Facebook, Instagram и др. Работаем на результат!
Услуги:
- профессиональная настройка рекламных кампаний;
- аналитика кампаний и их оптимизация;
- работа над достижением целей рекламы и увеличением размера ROI (возврата инвестиций).
- настройка отслеживания целей в Google Analytics и Яндекс. Метрике;
Более 4-х лет в сферах B2В и B2С: Микрофинансирование физ. и юр. лиц, туризм, интернет-магазины, школы английского языка, строительство, туризм, психологические тренинги, доставка цветов, доставка суши, организация мероприятий, образовательные услуги и др.
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