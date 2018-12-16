Никита Павлов TwentySevenTimesTwentySevenTimes
22 годаРоссия/Павловск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Посты для пабликов116 просмотров
- Обработка косплея Элли из "The Last Of Us II"72 просмотра
- Кинематографическая обработка косплея Джоэла72 просмотра
- Обработка в стиле "Teal & Orange"81 просмотр
- Цветокоррекция косплея "The Last Of Us II"88 просмотров
- Ретушь и обработка в стиле "Teal & Orange"52 просмотра
- Ретушь кожи и добавление эффектов67 просмотров
- Цветокоррекция и создание арт эффекта63 просмотра
- Замена фона59 просмотров
- Dead Space57 просмотров
- Dead Space75 просмотров
- Как кинопостер85 просмотров