• Мониторинг и анализ рынка, сегментация, изучение потребителей, определение целевой аудитории
• Проведение полного анализа конкурентной среды по продуктам, анализ ценовой политики, SWОT-анализ
• Анализ компании, поиск уникальных точек отличия компании/товара/услуги.
• Разработка маркетинговой концепции компании/товара/бренда
• Определение стратегии позиционирования, приведение комплекса маркетинга в соответствие с позиционированием
• Выбор средств продвижения (реклама, PR, стимулирование сбыта, прямой маркетинг ), разработка методов воздействия на потребителей. Определение параметров послания
• Выбор наиболее эффективных каналов сбыта
• Разработка программ лояльности потребителей и акционной активности
• Разработка программ по стимулированию спроса и сбыта
• Разработка дизайна рекламных макетов
• Разработка, заказ, контроль изготовления, учет и организация распространения POS-материалов
• Разработка и планирование маркетинговых программ, акционных мероприятий.
• Формирование бюджетов маркетинговых программ, акций; расчет их эффективности. Определение необходимых ресурсов (временных, человеческих, материальных)
• Разработка и проведение ATL и BTL акций, работа с подрядчиками.
• Создание концепций информационных сообщений. Подготовка текстов для всех видов рекламных материалов.
• Подготовка и предоставление отчетов
• Работа над сайтом компании (предложения по улучшению навигации, текстовое наполнение, создание рекламных баннеров).