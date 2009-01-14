• Мониторинг и анализ рынка, сегментация, изучение потребителей, определение целевой аудитории

• Проведение полного анализа конкурентной среды по продуктам, анализ ценовой политики, SWОT-анализ

• Анализ компании, поиск уникальных точек отличия компании/товара/услуги.

• Разработка маркетинговой концепции компании/товара/бренда

• Определение стратегии позиционирования, приведение комплекса маркетинга в соответствие с позиционированием

• Выбор средств продвижения (реклама, PR, стимулирование сбыта, прямой маркетинг ), разработка методов воздействия на потребителей. Определение параметров послания

• Выбор наиболее эффективных каналов сбыта

• Разработка программ лояльности потребителей и акционной активности

• Разработка программ по стимулированию спроса и сбыта

• Разработка дизайна рекламных макетов

• Разработка, заказ, контроль изготовления, учет и организация распространения POS-материалов

• Разработка и планирование маркетинговых программ, акционных мероприятий.

• Формирование бюджетов маркетинговых программ, акций; расчет их эффективности. Определение необходимых ресурсов (временных, человеческих, материальных)

• Разработка и проведение ATL и BTL акций, работа с подрядчиками.

• Создание концепций информационных сообщений. Подготовка текстов для всех видов рекламных материалов.

• Подготовка и предоставление отчетов

• Работа над сайтом компании (предложения по улучшению навигации, текстовое наполнение, создание рекламных баннеров).