мой профиль на fl.ru: https://www.fl.ru/users/twilight_s/
Портфолио: nefiga.sytes.net
Контакты:
Почта: [email protected]
Skype: mailo_rambaldy
+ HTML5, CSS3, SASS, JS, jQuery
+ Блочная фиксированная / Резиновая вёрстка / Адаптивная верстка / EMAIL рассылки
+ Кроссбраузерность
+ Логичный, продуманный, ручной код
+ Соблюдение стандартов W3C
+ Оптимизация под быструю загрузку страницы
+ Четкое соблюдение сроков
- Не интегрирую верстку в CMS
Действие аккаунта приостановлено!
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