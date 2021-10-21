Twilight_S

Артем Логинов Twilight_S

 
40 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
мой профиль на fl.ru: https://www.fl.ru/users/twilight_s/

Портфолио:    nefiga.sytes.net

Контакты:

Почта:  [email protected]

Skype: mailo_rambaldy

+ HTML5, CSS3, SASS, JS, jQuery

+ Блочная фиксированная / Резиновая вёрстка / Адаптивная верстка / EMAIL рассылки

+ Кроссбраузерность

+ Логичный, продуманный, ручной код

+ Соблюдение стандартов W3C

+ Оптимизация под быструю загрузку страницы

+ Четкое соблюдение сроков

- Не интегрирую верстку в CMS

HTMLjQuerySASS
Портфолио
HTML-верстка
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