Качественная, валидная, кроссбраузерная вёрстка при помощи современных технологий таких как Flexbox. БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript, jQuery.
Занимаюсь вёрсткой сайтов с использованием технологий :
HTML5,CSS3(SCSS),Flexbox,Бэм,bootstrap
Java script,Jquery.
figma,photoshop,PixelPerfect
Gitlab / Codebase / Github / Bitbucket
Так же я использую семантические теги, валидную и гибкую адаптивную вёрстку.
В течении недели гарантирую доработку возможных ошибок допущенных мной, которые были пропущены при приёме работы.
+Контакты: telegram : ID 1170647282
vk : vk.com/twisters30
whatsApp : 9212585685
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