Качественная, валидная, кроссбраузерная вёрстка при помощи современных технологий таких как Flexbox. БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript, jQuery.

Занимаюсь вёрсткой сайтов с использованием технологий :

HTML5,CSS3(SCSS),Flexbox,Бэм,bootstrap

Java script,Jquery.

figma,photoshop,PixelPerfect

Gitlab / Codebase / Github / Bitbucket

Так же я использую семантические теги, валидную и гибкую адаптивную вёрстку.

В течении недели гарантирую доработку возможных ошибок допущенных мной, которые были пропущены при приёме работы.

+Контакты: telegram : ID 1170647282

﻿ ﻿ vk : vk.com/twisters30

﻿ whatsApp : 9212585685