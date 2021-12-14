◊ Программист ◊ Блогер ◊ Тим лид команды разработчиков
Меня зовут Артём и я программист из Житомира. Четыре года своей жизни посвятил работе на фирме, а затем перешёл на фриланс.
Сейчас работаю на лучших биржах рунета. И делаю это хорошо, чего скрывать Ведь я люблю свою работу и всех своих заказчиков.
Спустя пол года работы на бирже, я понял, что хочу помогать и оставлять довольными ещё большее количество клиентов, для этого, я организовал отбор среди других программистов проверяя качество и скорость выполняемой работы, а затем объединил нас под общим знаменем. В нашей команде работают дизайнеры, специалисты по продвижению и рекламе, back-end и front-end программисты.
Наша специализация:
- Создание сайтов под ключ
- Разработка приложений.
- Доработка, настройка и продвижение любых веб-проектов
Всегда доводим дело до конца,не нарушая сроков.