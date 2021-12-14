Front-end, back-end программист

◊ Программист ◊ Блогер ◊ Тим лид команды разработчиков

Меня зовут Артём и я программист из Житомира. Четыре года своей жизни посвятил работе на фирме, а затем перешёл на фриланс.

Сейчас работаю на лучших биржах рунета. И делаю это хорошо, чего скрывать Ведь я люблю свою работу и всех своих заказчиков.

Спустя пол года работы на бирже, я понял, что хочу помогать и оставлять довольными ещё большее количество клиентов, для этого, я организовал отбор среди других программистов проверяя качество и скорость выполняемой работы, а затем объединил нас под общим знаменем. В нашей команде работают дизайнеры, специалисты по продвижению и рекламе, back-end и front-end программисты.

Наша специализация:

Создание сайтов под ключ

Разработка приложений.

Доработка, настройка и продвижение любых веб-проектов

Наш приоритет - качество! Очень часто я встречаю клиентов, которые недовольны предыдущим исполнителем и все они стали думать что все фрилансеры мошенники. Наша работа доказала им, что это не так и теперь с большинством из них мы работем на постоянной основе!

Всегда доводим дело до конца,не нарушая сроков.