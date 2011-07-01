Художник-дизайнер

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Заполнение портфолио внутри каждого ресурса занятие отнимающее довольно много времени, посему имеются ссылки где можно посмотреть примеры некоторых моих работ, по дизайну и графике:

https://drive.google.com/folderview?id=0B_i40Kg_ncKjSmZITGFCOVJLV1k&usp=sharing

http://portfolios.ru/ilya_sbtg

http://ilya-sabotage.tumblr.com/

Образование:

* 2002 — Профессиональный художественный лицей анимационной кинематографии №333, художник-мультипликатор, специалист

* 2009 — Московский Художественно-промышленный Институт, Дизайна/дизайнер, Магистр

Профессиональный опыт:

08.2014—01.2015

Дизайнер

LightComm agency, г. Москва, полная занятость.

Разработка POS-материалов, сувенирной продукции, упаковки, фирменного стиля.

Отрисовка, вёрстка.

Основные клиенты: VMware, Symantec, Cisco, Adobe, Motorola, Orange, Buman media

07.2011—08.2014

Дизайнер

Рекламное агентство Лайт Мастер Медиа, г. Москва, полная занятость.

Разработка POS-материалов, сувенирной продукции, упаковки, фирменного стиля.

Основные клиенты: Caparol, Alpina, Евробетон, Евроцемент, Нижегородский Хлеб, Tupperware, Церих, Бинбанк

08.2007 - 02.2009 , мультипликационная студия "флай фокс"

Дизайн/мультимедиа/полиграфия

мультипликатор, флэш, графика, дизайн.

Дополнительная информация

Гражданство: Россия

Разрешение на работу в странах: Россия

Языки: Родной язык — Русский, Английский, базовые знания

Ключевые навыки: графика, дизайн, верстка; illustrator, photoshop, indesign, flash, corel draw и т.д.; рисунок от руки.

портфолио:

https://drive.google.com/folderview?id=0B_i40Kg_ncKjSmZITGFCOVJLV1k&usp=sharing

http://portfolios.ru/ilya_SBTG

http://ilya-sabotage.tumblr.com/