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Заполнение портфолио внутри каждого ресурса занятие отнимающее довольно много времени, посему имеются ссылки где можно посмотреть примеры некоторых моих работ, по дизайну и графике:
https://drive.google.com/folderview?id=0B_i40Kg_ncKjSmZITGFCOVJLV1k&usp=sharing
http://portfolios.ru/ilya_sbtg
http://ilya-sabotage.tumblr.com/
Образование:
* 2002 — Профессиональный художественный лицей анимационной кинематографии №333, художник-мультипликатор, специалист
* 2009 — Московский Художественно-промышленный Институт, Дизайна/дизайнер, Магистр
Профессиональный опыт:
08.2014—01.2015
Дизайнер
LightComm agency, г. Москва, полная занятость.
Разработка POS-материалов, сувенирной продукции, упаковки, фирменного стиля.
Отрисовка, вёрстка.
Основные клиенты: VMware, Symantec, Cisco, Adobe, Motorola, Orange, Buman media
07.2011—08.2014
Дизайнер
Рекламное агентство Лайт Мастер Медиа, г. Москва, полная занятость.
Разработка POS-материалов, сувенирной продукции, упаковки, фирменного стиля.
Основные клиенты: Caparol, Alpina, Евробетон, Евроцемент, Нижегородский Хлеб, Tupperware, Церих, Бинбанк
08.2007 - 02.2009 , мультипликационная студия "флай фокс"
Дизайн/мультимедиа/полиграфия
мультипликатор, флэш, графика, дизайн.
Дополнительная информация
Гражданство: Россия
Разрешение на работу в странах: Россия
Языки: Родной язык — Русский, Английский, базовые знания
Ключевые навыки: графика, дизайн, верстка; illustrator, photoshop, indesign, flash, corel draw и т.д.; рисунок от руки.
портфолио:
https://drive.google.com/folderview?id=0B_i40Kg_ncKjSmZITGFCOVJLV1k&usp=sharing
http://portfolios.ru/ilya_SBTG