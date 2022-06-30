Практикующий бухгалтер и экономист, окончила Сибирский Государственный Университет Водных Путей по специальности "Экономика и управление на предприятии", окончила курсы в школе экономических знаний ФинИнфо, окончила курсы Олеси Стрельбицкой "Менеджер маркетплейсов".
Ответственная, пунктуальная, исполнительная
Менеджер по работе с маркетплейсами.
Помогу в заработке на Wildberries и Ozon как начинающим продавцам, так и опытным поставщикам.
Перечень услуг:
-ведение личного кабинета на МП
-создание и редактирование карточек товара
-продвижение товара, Seo-оптимизация, участие в акциях
-оформление поставок
-работа с фото- и видеоконтентом
отслеживание и анализ конкурентов, расчет цены
-работа с отзывами
Стоимость зависит от пакета услуг. Работаю удаленно, разово и на постоянной основе. Во всех нищах. Первая консультация бесплатная.