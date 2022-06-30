Менеджер по работе с маркетплейсами Wildberries и Ozon

Практикующий бухгалтер и экономист, окончила Сибирский Государственный Университет Водных Путей по специальности "Экономика и управление на предприятии", окончила курсы в школе экономических знаний ФинИнфо, окончила курсы Олеси Стрельбицкой "Менеджер маркетплейсов".

Ответственная, пунктуальная, исполнительная

Менеджер по работе с маркетплейсами.

Помогу в заработке на Wildberries и Ozon как начинающим продавцам, так и опытным поставщикам.

Перечень услуг:

-ведение личного кабинета на МП

-создание и редактирование карточек товара

-продвижение товара, Seo-оптимизация, участие в акциях

-оформление поставок

-работа с фото- и видеоконтентом

отслеживание и анализ конкурентов, расчет цены

-работа с отзывами

Стоимость зависит от пакета услуг. Работаю удаленно, разово и на постоянной основе. Во всех нищах. Первая консультация бесплатная.