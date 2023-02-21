МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С WILDBERRIES
Вы сможете делегировать мне полное ведение бренда на WILDBERRIES, а именно:
- Создание и SEO-оптимизация карточек;
- Загрузку заказов и подготовку поставок в личном кабинете WB;
- Формирование заказов согласно анализу продаж и дефицита;
- Работу с отзывами и вопросами покупателей;
- Формирование цен, установку/снятие скидок, промокодов, своевременное участие в акциях;
- Работу с обезличкой, недостачами, пересортами, браком;
- Аналитику с целью формирования новых заказов, планирования производства/закупок и увеличения продаж;
- Глубокий анализ ниш и конкурентов;
- Настройку рекламы, в том числе через биддеры;
- Отслеживание и оповещение о нововведениях на площадке.