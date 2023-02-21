МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С WILDBERRIES

Вы сможете делегировать мне полное ведение бренда на WILDBERRIES, а именно:

- Создание и SEO-оптимизация карточек;

- Загрузку заказов и подготовку поставок в личном кабинете WB;

- Формирование заказов согласно анализу продаж и дефицита;

- Работу с отзывами и вопросами покупателей;

- Формирование цен, установку/снятие скидок, промокодов, своевременное участие в акциях;

- Работу с обезличкой, недостачами, пересортами, браком;

- Аналитику с целью формирования новых заказов, планирования производства/закупок и увеличения продаж;

- Глубокий анализ ниш и конкурентов;

- Настройку рекламы, в том числе через биддеры;

- Отслеживание и оповещение о нововведениях на площадке.