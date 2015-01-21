Контекстная реклама Google Adwords и Яндекс Директ.

Идеально хорошо не бывает. Всегда можно сделать лучше!

Привет! Меня зовут Артем.Я занимаюсь интернет маркетингом и являюсь сертифицированным специалистом по контекстной рекламе Google Adwords и Яндекс Директ.

Я С РАДОСТЬЮ ПОМОГУ ВАМ, если:

Вашему бизнесу нужны новые клиенты

Вашему интернет-магазину нужны заказы

Вашему сайту нужно много дешевого трафика

Вы хотите продвигать свой бренд с помощью инструментов, доступных в Adwords и Директ

создавать и настраивать рекламные кампании: поисковые, КМС/РСЯ, ремаркетинг/ретаргетинг, динамический ремаркетинг

подбирать релевантные ключевые слова

писать тексты объявлений, продающего характера, с высоким ctr

настраивать цели в Google Analytics (в т.ч. воронку продаж)

настраивать отслеживание с помощью Google Tag Manager

составлять медиаплан, делать прогноз бюджета

делать аудит рекламных кампаний

% от трат на клики - от 10 до 15% от трат, мин. 500 грн. Процент зависит от тематики, объема работы и пр.

от трат, мин. 500 грн. Процент зависит от тематики, объема работы и пр. Фиксированная оплата - если Вам необходимо единоразово настроить рекламные кампании, подобрать ключевые слова, написать тексты объявлений. Оплата зависит от объема работы.