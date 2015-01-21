Контекстная реклама Google Adwords и Яндекс Директ.
Идеально хорошо не бывает. Всегда можно сделать лучше!
Привет! Меня зовут Артем.Я занимаюсь интернет маркетингом и являюсь сертифицированным специалистом по контекстной рекламе Google Adwords и Яндекс Директ.
Я С РАДОСТЬЮ ПОМОГУ ВАМ, если:
- Вашему бизнесу нужны новые клиенты
- Вашему интернет-магазину нужны заказы
- Вашему сайту нужно много дешевого трафика
- Вы хотите продвигать свой бренд с помощью инструментов, доступных в Adwords и Директ
- создавать и настраивать рекламные кампании: поисковые, КМС/РСЯ, ремаркетинг/ретаргетинг, динамический ремаркетинг
- подбирать релевантные ключевые слова
- писать тексты объявлений, продающего характера, с высоким ctr
- настраивать цели в Google Analytics (в т.ч. воронку продаж)
- настраивать отслеживание с помощью Google Tag Manager
- составлять медиаплан, делать прогноз бюджета
- делать аудит рекламных кампаний
- % от трат на клики - от 10 до 15% от трат, мин. 500 грн. Процент зависит от тематики, объема работы и пр.
- Фиксированная оплата - если Вам необходимо единоразово настроить рекламные кампании, подобрать ключевые слова, написать тексты объявлений. Оплата зависит от объема работы.
- skype - Lucky31_03
- email - [email protected]
- тел - 093-522-84-49