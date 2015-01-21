Tyomuch

Артем Tyomuch

 
34 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Контекстная реклама Google Adwords и Яндекс Директ.

Идеально хорошо не бывает. Всегда можно сделать лучше!

Привет! Меня зовут Артем.Я занимаюсь интернет маркетингом и являюсь сертифицированным специалистом по контекстной рекламе Google Adwords и Яндекс Директ.

Я С РАДОСТЬЮ ПОМОГУ ВАМ, если:

  • Вашему бизнесу нужны новые клиенты
  • Вашему интернет-магазину нужны заказы
  • Вашему сайту нужно много дешевого трафика
  • Вы хотите продвигать свой бренд с помощью инструментов, доступных в Adwords и Директ
ЧТО Я МОГУ ДЕЛАТЬ?:

  • создавать и настраивать рекламные кампании: поисковые, КМС/РСЯ, ремаркетинг/ретаргетинг, динамический ремаркетинг
  • подбирать релевантные ключевые слова
  • писать тексты объявлений, продающего характера, с высоким ctr
  • настраивать цели в Google Analytics (в т.ч. воронку продаж)
  • настраивать отслеживание с помощью Google Tag Manager
  • составлять медиаплан, делать прогноз бюджета
  • делать аудит рекламных кампаний
СКОЛЬКО СТОИТ МОЯ РАБОТА? (варианты системы оплаты):

  • % от трат на клики - от 10 до 15% от трат, мин. 500 грн. Процент зависит от тематики, объема работы и пр.
  • Фиксированная оплата - если Вам необходимо единоразово настроить рекламные кампании, подобрать ключевые слова, написать тексты объявлений. Оплата зависит от объема работы.
КАК СО МНОЙ МОЖНО СВЯЗАТЬСЯ: