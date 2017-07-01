Ваш будущий сотрудник

Желаемая должность : переводчик (устный/письменный)/рерайтер/копирайтер/преподаватель английского языка

Желаемый уровень дохода: 25-50 руб. за 1000 символов (перевод)/50 руб за 1000 знаков (копирайтинг)/25 руб. за 1000 знаков (рерайтинг/редактирование)/800 руб. за час работы (обучение английскому языку)

Ключевые навыки:

Грамотная речь;

Знание английского языка на продвинутом уровне (С1, подтверждено соответствующим сертификатом CAE);

Подготовка презентаций на иностранном языке;

Знание принципов корректуры текстов;

Знание редакторского дела и верстки;

Быстрая печать (Около 260 зн/мин);

Владение пакетом MS Office (Создание/редактирование текстовых документов, создание презентаций, электронных таблиц/баз данных);

Поиск информации (Быстрый и эффективный поиск требуемой информации в сети Интернет на русско-/англоязычных сайтах).

Опыт работы

1) 05/2018 - 02/2019 - ООО "СПЕЦИНСТРУМЕНТ ПЛЮС"

Помощник переводчика

‒ Перевод технической и специальной документации (профиль:производство и продажа металлорежущего инструмента)

‒ Перевод деловой корреспонденции (с английского на русский) от компаний "Danieli", "Sandvik Coromant", "Walter" и "Korloy"

‒ Редактирование переводов, выполненных другим сотрудником

2) 06/2018 - 07/2018 - РВЦ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Волонтёр функции "Информационно-туристическая служба"

‒ Осуществление прямых коммуникаций с иностранными гражданами (на английском языке) в рамках Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018

‒ Осуществление устного и письменного перевода в рамкахсвоей функции (с русского на английский и наоборот)

3) 07/2017 - НАСТ. ВРЕМЯ - НЕОФИЦИАЛЬНО

Переводчик.

‒ Перевод публицистической литературы (20 информационных и 14 общеисследовательских статей объёмом от 1000 до 10000 знаков)

‒ Перевод художественной литературы (4 рассказа объёмом 10-20 страниц)

Образование :

1) 2019 - 2023 - ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ - Бакалавриат. Международные отношения. Мировые политические процессы.

Дополнительная информация:

Готова к командировкам.

Готова к переезду в г. Москва, г. Санкт-Петербург и г. Казань