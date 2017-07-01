Желаемая должность: переводчик (устный/письменный)/рерайтер/копирайтер/преподаватель английского языка
Желаемый уровень дохода: 25-50 руб. за 1000 символов (перевод)/50 руб за 1000 знаков (копирайтинг)/25 руб. за 1000 знаков (рерайтинг/редактирование)/800 руб. за час работы (обучение английскому языку)
Ключевые навыки:
- Грамотная речь;
- Знание английского языка на продвинутом уровне (С1, подтверждено соответствующим сертификатом CAE);
- Подготовка презентаций на иностранном языке;
- Знание принципов корректуры текстов;
- Знание редакторского дела и верстки;
- Быстрая печать (Около 260 зн/мин);
- Владение пакетом MS Office (Создание/редактирование текстовых документов, создание презентаций, электронных таблиц/баз данных);
- Поиск информации (Быстрый и эффективный поиск требуемой информации в сети Интернет на русско-/англоязычных сайтах).
Опыт работы:
1) 05/2018 - 02/2019 - ООО "СПЕЦИНСТРУМЕНТ ПЛЮС"
Помощник переводчика
‒ Перевод технической и специальной документации (профиль:производство и продажа металлорежущего инструмента)
‒ Перевод деловой корреспонденции (с английского на русский) от компаний "Danieli", "Sandvik Coromant", "Walter" и "Korloy"
‒ Редактирование переводов, выполненных другим сотрудником
2) 06/2018 - 07/2018 - РВЦ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Волонтёр функции "Информационно-туристическая служба"
‒ Осуществление прямых коммуникаций с иностранными гражданами (на английском языке) в рамках Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018
‒ Осуществление устного и письменного перевода в рамкахсвоей функции (с русского на английский и наоборот)
3) 07/2017 - НАСТ. ВРЕМЯ - НЕОФИЦИАЛЬНО
Переводчик.
‒ Перевод публицистической литературы (20 информационных и 14 общеисследовательских статей объёмом от 1000 до 10000 знаков)
‒ Перевод художественной литературы (4 рассказа объёмом 10-20 страниц)
Образование:
1) 2019 - 2023 - ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ - Бакалавриат. Международные отношения. Мировые политические процессы.
Дополнительная информация:
Готова к командировкам.
Готова к переезду в г. Москва, г. Санкт-Петербург и г. Казань