КАЧЕСТВЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ИНЖИНИРИНГОВЫХ РАБОТ В РЕАЛЬНЫЕ СРОКИ!

Применяя комплексный подход при решении инжиниринговых задач, предлагаю Заказчикам полный спектр услуг (от идеи создания до выпуска серийной продукции) по разработке и изготовлению изделий любой сложности исполнения, различных сфер их практического применения и используемых материалов:

•Проведение инжиниринговых консультаций;

•Составление технических заданий для их реализации силами сторонних организаций;

•Перевод документации с бумаги в цифровой формат;

•Разработка промышленного дизайна;

•Конструкторское проектирование изделий;

•Составление карт (программ) для технологических и производственных процессов;

•Выпуск конструкторско-технологической документации в соответствии с общепринятыми стандартами;

•Проведение инжиниринговых и технологических расчетов (прочность, температурные напряжения, циклические нагрузки и т.д.);

•Сопровождение изготовления и испытание опытных образцов Продукции на производственных площадях Заказчика или партнерских Предприятиях.

TEL: +7(968)619-29-90

E-MAIL: [email protected]

ICQ: 245717183

SKYPE: a-v-ushakov