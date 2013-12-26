Применяя комплексный подход при решении инжиниринговых задач, предлагаю Заказчикам полный спектр услуг (от идеи создания до выпуска серийной продукции) по разработке и изготовлению изделий любой сложности исполнения, различных сфер их практического применения и используемых материалов:
•Проведение инжиниринговых консультаций;
•Составление технических заданий для их реализации силами сторонних организаций;
•Перевод документации с бумаги в цифровой формат;
•Разработка промышленного дизайна;
•Конструкторское проектирование изделий;
•Составление карт (программ) для технологических и производственных процессов;
•Выпуск конструкторско-технологической документации в соответствии с общепринятыми стандартами;
•Проведение инжиниринговых и технологических расчетов (прочность, температурные напряжения, циклические нагрузки и т.д.);
•Сопровождение изготовления и испытание опытных образцов Продукции на производственных площадях Заказчика или партнерских Предприятиях.
TEL: +7(968)619-29-90
E-MAIL: [email protected]
ICQ: 245717183
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