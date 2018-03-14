Нахожусь в поиске вакансий в сфере графического дизайна, полиграфии, издательского дела, рекламных технологий, фотографии и digital art, предпочтительно сотрудничество в удалённом режиме, в связи с неполной занятостью собственными проектами. Опыт работы – более 5 лет в указанных сферах на различных должностях, начиная от помощника дизайнера в издательстве (2012 г.) и менеджера в рекламном агентстве (РА «СВОИ», 2013-14 гг.), фотографа и ретушёра в фотостудии Екатерины Галаган Moloko (г. Черкассы, http://moloko.ck.ua/), дизайнера сувенирной продукции и печатника в компании mfest.com.ua (Киев, современные виды печати на футболках и другой сувенирной продукции). Предпочтение отдам работе с ретушью, коллажированию, созданию цифровых иллюстраций, разработке макетов для сувенирной продукции. Работаю в графических пакетах Adobe (Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign), CorelDraw; средние навыки работы в офисных пакетах программ, уверенный пользователь ПК. Знание языков: русский, украинский на высоком уровне, английский на уровне Intermediate (свободное чтение, перевод при частичном использовании словаря, составление текстов, средний уровень владения разговорной речью). Есть начальный опыт в сфере интернет-маркетинга, консалтинге, в качестве аккаунт-менеджера. Возможно удалённое сотрудничество на условиях сдельной оплаты (по факту выполнения заказов). В наличии графический планшет и мощный ПК.

Примеры фото-работ и работ по ретуши находятся по ссылкам ниже: https://www.behance.net/polinaborovyk

http://movieonyoureyelid.deviantart.com/