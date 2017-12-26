Есть тексты на немецком в формате docx, которые надо наложить на изображения, убрав оригинальный текст. Там получится где-то 3 страницы. http://www.splift.com.ua/wp-content/uploads/2017/07/dozvil.jpg http://www.splift.com.ua/wp-content/uploads/2017/07/razreshenie.jpg Вот изображения, на которые надо наложить немецкий язык. Есть еще 4 удостоверения, их кину отдельно.