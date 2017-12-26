Нужен человек с хорошим знанием английского для написания статей по криптовалютам и ICO проектам. Приветствуется исполнительность, пунктуальность, опыт работы с этой тематикой, высокая скорость работы. По цене: 2.5 - 3$ за 1000 знаков без пробелов, возможна ...
- $10Копирайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $4
Есть тексты на немецком в формате docx, которые надо наложить на изображения, убрав оригинальный текст. Там получится где-то 3 страницы. http://www.splift.com.ua/wp-content/uploads/2017/07/dozvil.jpg http://www.splift.com.ua/wp-content/uploads/2017/07/razreshenie.jpg Вот изображения, на которые надо наложить немецкий язык. Есть еще 4 удостоверения, их кину отдельно.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $20
Перевод текста с английского на португальский. Объем: 3635 знаков. Сделать нужно до вторника.Переводы9 заявокЗакрыт6 лет назад