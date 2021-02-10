Коммуникации, PR, медиа, статьи, копирайт, рерайт, сценарии

Привет! Меня зовут Марк Поллок, 32 года. По образованию журналист. Живу в Киеве.

Эксперт в медиа и комуникациях.

За плечами более 4 лет в сфере коммуникаций и PR и более 8 лет в журналистике.

Среди мест работы: НКО Всемирный фонд природы WWF (2,7 года), общественная инициатива разития городских инноваций ОО Kyiv Smart City (около 1 года), благотворительные организации, а также передовые деловые СМИ Украины: Капитал, Апостроф, Экономическая правда, Нефтерынок, Минфин и др.

Ищу фриланс в сфере комуникаций (разработка PR стратегий, коммуникационных и диджитал планов), работа с медиа, написание статей, копирайт, рерайт, написание сценариев и др.

Обращайтесь, буду рад интересным предложениям!