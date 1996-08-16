Fedor Tolkachev

Переводчик

Хайфа

+972 53 306 5777

Переводчик который знает английский язык на уровне Upper-Intermediate (B2)

PERSONAL INFORMATION

Address: , Хайфа,

Date of birth: 16.08.1996

Hobbies: Шахматы программирование

LANGUAGES

????? английский

????? иврит

SKILLS

Коммуникабельность

Знание иностранных языков

Креативность

Письменный перевод

* ?? Мои счета, ,

Visa / МИР/ PayPal / QIWI

* Пунктуальность, ,

Всегда делаю как для себя, на совесть. И всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом. По другому не вижу смысла в этом всем.