Fedor Tolkachev
Переводчик
Хайфа
+972 53 306 5777
Переводчик который знает английский язык на уровне Upper-Intermediate (B2)
PERSONAL INFORMATION
Address: , Хайфа,
Date of birth: 16.08.1996
Hobbies: Шахматы программирование
LANGUAGES
????? английский
????? иврит
SKILLS
Коммуникабельность
Знание иностранных языков
Креативность
Письменный перевод
* ?? Мои счета, ,
Visa / МИР/ PayPal / QIWI
* Пунктуальность, ,
Всегда делаю как для себя, на совесть. И всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом. По другому не вижу смысла в этом всем.