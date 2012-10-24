MS Visual Studio (C++, Qt), SQL. Недорого. Ответственный подход к работе.

Образование: высшее (ВГТУ, радиотехнический фак-т, специальность "Компьютерная безопасность"). Регулярно занимаюсь самообразованием.

Опыт работы: более 3-х лет

Навыки: разработка ПО в среде Microsoft Visual Studio (C++), работа с библиотеками MFC и Qt, программирование для работы с Excel и Word, разработка ПО под PDM Step Suite (систему управления жизненным циклом изделия), SQL-запросы.