UI/UX desigen

Моя спеціальність — розробка UI/UX для веб- та мобільних додатків. Я втілюю ідеї в реальність, створюючи продукти, які не тільки виглядають красиво, але й вирішують проблеми та полегшують щоденні завдання моїх користувачів. Мій підхід охоплює весь цикл проектування: від аналізу проблеми до прототипування інтерфейсу, візуального стилю та впровадження.