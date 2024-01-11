UI/UX desigen
Моя спеціальність — розробка UI/UX для веб- та мобільних додатків. Я втілюю ідеї в реальність, створюючи продукти, які не тільки виглядають красиво, але й вирішують проблеми та полегшують щоденні завдання моїх користувачів. Мій підхід охоплює весь цикл проектування: від аналізу проблеми до прототипування інтерфейсу, візуального стилю та впровадження.
Портфолио
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