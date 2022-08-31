Разный дизайн: афиши, лэндинги, ux/ui, сайты. Обращайтесь, и давайте уверенно двигаться в сторону мейнстрима!

Прохожу курсы по UX|UI дизайну

Человек со вкусом, хочу расти и приобретать навыки. Нет ничего невозможного.

Нужна практика.. Сейчас готов брать работы за опыт, идею и обратную связь. (донаты за усердие поощряются, на ваше усмотрение)

Хотелось бы начать с чего-то попроще, одна-(максимум две) работы на месяц. Для меня категорически важно, чтоб работа выглядела достойно и все остались довольны. С вас азарт, целеустремленность и реализация проекта. Лучшее заберу в портфолио как доказательство к профпригодности.

Пишите, будем договариваться)