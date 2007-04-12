UKRMate

Перекладаю в основному ігри, але можу все що завгодно. Є декілька готових перекладів (Переглянути їх ви можете на моєму каналі за покликанням t.me/UKRMate). Англійську мову знаю вище середнього, усі невідомі мені слова розбираю через словники. Працюю сумлінно, завжди виконую роботу до кінця. Переклади роблю швидко та якісно. Можу працювати хоч днем, хоч у ніч. Деякі з моїх перекладів було опубліковано на сайті з українізаторами ігор KULI (https://kuli.com.ua/sonic-r ; https://kuli.com.ua/spookys-jump-scare-mansion-2 ; https://kuli.com.ua/karamari-hospital ; https://kuli.com.ua/amanda-the-adventurer) та на Вікіпедії (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%96%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%B7_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E_%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E). Завжди перекладав без використання інтернет-перекладачів та штучних інтелектів.