Лид-менеджер. Агенство лидогенерации "Формула Трафика"
Лидогенерация под ключ ( привлечение клиентов с оплатой за результат). Настройка рекламы. Создание сайтов и лендингов. Оформление сообществ
вконтакте. Ведение групп вконтакте. Внедрение CRM системы по учету
клиентов и интеграция. Создание Чат ботов и разработка Автоворонок.
Услуга аудита ( Помогаю увидеть Ваши сайты, группы и рекламу со
стороны). SEO продвижение сайтов. Продвижение товаров или услуг по
поисковым запросам.
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