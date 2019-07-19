Лид-менеджер. Агенство лидогенерации "Формула Трафика"

Лидогенерация под ключ ( привлечение клиентов с оплатой за результат). Настройка рекламы. Создание сайтов и лендингов. Оформление сообществ

вконтакте. Ведение групп вконтакте. Внедрение CRM системы по учету

клиентов и интеграция. Создание Чат ботов и разработка Автоворонок.

Услуга аудита ( Помогаю увидеть Ваши сайты, группы и рекламу со

стороны). SEO продвижение сайтов. Продвижение товаров или услуг по

поисковым запросам.