ULIA56DMITRUK

ОБО МНЕ
Меня зовут Юлия – я графический дизайнер!
Создам для вас яркий цепляющий клиентов продукт.
что я могу:
Оформление социальной сети под ключ - от 3000 Р
логотип ( простой иконка+ название) - от 500 Р \=
карточки для маркетплейсов - от 500 Р ( цена за 1 карточку)
чек листы\ свободные окошки \ гайд и.т .д от 500 Р
визитка от 1500 Р
баннеры для соц.сетей - от 500 Р
обложка для VK- от 500 Р
сертификаты - от 500 Р
Ответственно подхожу к работе, учту ваши пожелания, выполню работу качественно и в установленный срок.
Буду рада сотрудничеству, по всем вопросам писать в ЛС.
Там же высылаю ссылку на портфолио
Я против войны в Украине!