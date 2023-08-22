ULIA56DMITRUK

ОБО МНЕ

Меня зовут Юлия – я графический дизайнер!

Создам для вас яркий цепляющий клиентов продукт.

что я могу:

Оформление социальной сети под ключ - от 3000 Р

логотип ( простой иконка+ название) - от 500 Р \=

карточки для маркетплейсов - от 500 Р ( цена за 1 карточку)

чек листы\ свободные окошки \ гайд и.т .д от 500 Р

визитка от 1500 Р

баннеры для соц.сетей - от 500 Р

обложка для VK- от 500 Р

сертификаты - от 500 Р

Ответственно подхожу к работе, учту ваши пожелания, выполню работу качественно и в установленный срок.

Буду рада сотрудничеству, по всем вопросам писать в ЛС.

Там же высылаю ссылку на портфолио