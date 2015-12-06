Ищу любую работу, рассмотрю все варианты.

О себе могу сказать: нахожусь в декрете ( девочка 5 месяцев), могу работать по несколько часов в день за ПК ( на уровне уверенного пользователя (пакет MS Office, Internet, СБИС++)), высокий уровень работоспособности, дисциплинированность, коммуникабельность, высокая самоорганизация, стойкость в стрессовых ситуациях, способность быстро ориентироваться в сложных ситуациях, легко обучаюсь, порядочность, целеустремленность, энергичность, умение работать в большом коллективе, пунктуальна. Ответственно подхожу к любому делу, соблюдаю порядок, аккуратность и достоверность заполнения необходимой документации. Стараюсь избегать конфликтные ситуации и сглаживать их.