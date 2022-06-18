Специалист по видеомонтажу

Здравствуйте,

Я Анас, занимаюсь видео монтажем c 12 лет, в этот промежуток мне пришлось работать с разными типами видео роликов, от роликов для крупных компаний до ютуб роликов по играм и не только!

Выбирая меня вы 100% выбирайте правильно человека для работы над вашыми видео роликами, я всегда буду на связе и буду присылать вам как выглядит ролик до его окончания!

0- https://youtu.be/Jjon6QpXJhw

1- https://www.youtube.com/watch?v=XP231iZ_OmA

2- https://youtu.be/_MVAbsOS_vc

3- https://youtu.be/6NyhBYYwCoc

4- https://youtu.be/LaXMr1uGCxk

5- https://youtu.be/_s0qs8-RbbM

6- https://youtu.be/SgYa9V-cAlI

7- https://youtu.be/l2Z2n5wdndc

8- https://www.youtube.com/watch?v=_eDSw0G-jXw&t=5s