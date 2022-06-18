Специалист по видеомонтажу
Здравствуйте,
Я Анас, занимаюсь видео монтажем c 12 лет, в этот промежуток мне пришлось работать с разными типами видео роликов, от роликов для крупных компаний до ютуб роликов по играм и не только!
Выбирая меня вы 100% выбирайте правильно человека для работы над вашыми видео роликами, я всегда буду на связе и буду присылать вам как выглядит ролик до его окончания!
0- https://youtu.be/Jjon6QpXJhw
1- https://www.youtube.com/watch?v=XP231iZ_OmA
2- https://youtu.be/_MVAbsOS_vc
3- https://youtu.be/6NyhBYYwCoc
4- https://youtu.be/LaXMr1uGCxk
5- https://youtu.be/_s0qs8-RbbM
6- https://youtu.be/SgYa9V-cAlI
7- https://youtu.be/l2Z2n5wdndc
Я против войны в Украине!