URichCompany

Здравствуйте, дорогой клиент.

Меня зовут Сергей Ануфриев.

Помимо моей технической компетенции, я надежный командный игрок, который может не только работать в сжатые сроки, но и обладает достаточной инициативой для решения непредвиденных проблем.

Я квалифицированный фронтэнд и бэкэнд-разработчик, но мой приоритет - разработка бэкэнда и CMS.

Я очень хорош с Wordpress, PHP, YII2, Laravel, MySQL.

Также у меня достаточно сильные навыки и опыт работы с HTML, CSS, jQuery, Javascript, Twitter Bootstrap.

Как трудолюбивый специалист, имеющий опыт создания передовых технических площадок, я чувствую, что могу удовлетворить ваши требования.