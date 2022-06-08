Работал в США над различными проектами. Я знаю 5 языков и учусь в Нью-Йоркском университете

У меня 5-летний опыт работы, у меня хорошо развитая личность, я писатель и переводчик, могу создавать веб-сайты и имею опыт работы дизайнером, я могу монтировать видео. Я всегда был прирожденным лидером. Мне трудно закрыть проект, если я знаю, что есть аспекты, которые можно улучшить. В конце концов, если их можно улучшить, почему бы этого не сделать? Вот где мой перфекционизм работает против меня. Однако я знаю, что бывают моменты, когда важнее иметь готовый, но несовершенный проект, чем идеальный проект, который еще не начат. Я горжусь своими способностями и знаю, что продолжаю развивать свои лидерские качества.