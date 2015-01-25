Администратор соцсетей Vkontakte, Facebook, Youtube и др

Навыки:

Вконтакте, Facebook - создание и ведение групп, блогов;

Оплата 10 000 руб. в месяц за ежедневные: публикации 10 постов в группе, чистка от спама,

ответы на комментарии.

Youtube - создание, оптимизация и продвижение канала. Подключении партнёрской программы. Оплата 15 000 руб. в месяц за монтаж и публикацию 15 видео (по 2-3 минуты) на канале с анонсами

и ссылками на Ваш сайт, чистку от спама, ответы на комментарии.

Сайты - управления сайтом, добавление новостей; Оплата по договорённости.