UStiv

Валерий UStiv

 
62 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Администратор соцсетей Vkontakte, Facebook, Youtube и др

Навыки:

Вконтакте, Facebook - создание и ведение групп, блогов;  

Оплата 10 000 руб. в месяц за ежедневные: публикации 10 постов в группе, чистка от спама,

ответы на комментарии. 

Youtube - создание, оптимизация и продвижение канала. Подключении партнёрской программы.   Оплата 15 000 руб. в месяц за монтаж и публикацию 15 видео (по 2-3 минуты) на канале с анонсами

и ссылками на Ваш сайт, чистку от спама, ответы на комментарии. 

Сайты - управления сайтом, добавление новостей;  Оплата по договорённости.  