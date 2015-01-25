Администратор соцсетей Vkontakte, Facebook, Youtube и др
Навыки:
Вконтакте, Facebook - создание и ведение групп, блогов;
Оплата 10 000 руб. в месяц за ежедневные: публикации 10 постов в группе, чистка от спама,
ответы на комментарии.
Youtube - создание, оптимизация и продвижение канала. Подключении партнёрской программы. Оплата 15 000 руб. в месяц за монтаж и публикацию 15 видео (по 2-3 минуты) на канале с анонсами
и ссылками на Ваш сайт, чистку от спама, ответы на комментарии.
Сайты - управления сайтом, добавление новостей; Оплата по договорённости.
- Уверенный пользователь ПК - MS Office Word‚ Excel, Corel.
- Работа с текстами: рерайт, копирайт;
- Исполнителен, коммуникабелен, инициативен.
- Знание английского – рабочее.
- Работа - только удалённая.
- Мои работы:
- https://www.youtube.com/c/ВалерийФакеев
- https://www.facebook.com/gotosarcasm
- http://vk.com/sexmultfilm
- Предложения жду на электронный адрес: [email protected]
- Спасибо за Внимание!
Действие аккаунта приостановлено!