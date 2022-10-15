UTAN0M

Сергей UTAN0M

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Создание и настройка контекстной рекламы

Настройка контекстной рекламы методом гиперсигментации( настройка маркетинговых связок) запуск и ведение рекламмы,работаю с небольшим бюджетом от 15000 руб*Анализ конкурентов*Аудит рекламной кампании*Сбор ключевых фраз*Отбор минус фраз*РСЯ*Поиск*Ретаргетинг *Яндекс метрика *Принцип работы:Регистрация аккаунта через сервис Ягла более продвинутая настройка контекстной рекламы.Я отправляю бриф,вы его заполняете, ознакомления с вашим проектом проходит в течении суток,даю обратную связь,далее начинаю анализ и настройка рекламы.